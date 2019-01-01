Это полноценная общеобразовательная школа, где ваш ребенок сможет учиться из любой точки мира по своему графику. Обучение в онлайн-школе «Дом знаний» строится из принципа реализации индивидуальной траектории развития каждого школьника. Этот эффект обеспечен личным подходом учителей к Вашим детям. Теперь не нужно бороться за внимание педагога на уроке – учитель работает не выделяя «любимчиков», нивелируя необходимость привлечения дополнительных репетиторов.
Создание благоприятных условий для гармоничного развития различных сфер ребенка, формирования свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, целостной личности, с духовно нравственными ценностями, способной овладевать новыми знаниями и навыками, ориентироваться в многообразии профессий, принимать решения, нести ответственность.
Мы разработали для наших учеников курсы, которые помогут им определиться с выбором будущей профессии.
Шахматы — это упражнения для ума, которые развивают умственные и стратегические способности мозга.
Художественно-проектная работа по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды.
Разработка игр на популярном движке Unity 3D позволит детям не играть в них, а создавать собственные.
Учимся использовать и применять современные программы и приложения для учебы и повседневной жизни с пользой.
Разработка интресных приложений и сервисов на популярном и перспективном языке программирования Python.
Сборка и программирование интересных проектов и умных устройств с различными датчиками на платформе Arduino.
Образовательная деятельность школ регулируется Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). В этих стандартах введено такое понятие как проектная деятельность.
Проектная деятельность — это самостоятельная деятельность, направленная на достижение определённого результата, цели или решение какой-либо проблемы (научной, личностной или социальной).
С нашим аттестатом вы сможете продолжить обучение в лучших ВУЗах России, так как наша школа имеет государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность. По сути мы ничем не отличаемся от обычной школы.
Аттестат у нас не электронный а такой же бумажный, как и в обычной школе. Он имеет такую же юридическую силу при поступлении в ВУЗы.
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