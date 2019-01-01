Онлайн-школа
с 1 по 11 класс
 с выдачей
аттестата⠀ с наставниками
и кураторами с подготовкой
к егэ и огэ

Принимаем с любого класса
и в любое время учебного года!

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Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний

«Дом знаний»

Это полноценная общеобразовательная школа, где ваш ребенок сможет учиться из любой точки мира по своему графику. Обучение в онлайн-школе «Дом знаний» строится из принципа реализации индивидуальной траектории развития каждого школьника. Этот эффект обеспечен личным подходом учителей к Вашим детям. Теперь не нужно бороться за внимание педагога на уроке – учитель работает не выделяя «любимчиков», нивелируя необходимость привлечения дополнительных репетиторов.

Миссия школы

Создание благоприятных условий для гармоничного развития различных сфер ребенка, формирования свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, целостной личности, с духовно нравственными ценностями, способной овладевать новыми знаниями и навыками, ориентироваться в многообразии профессий, принимать решения, нести ответственность.

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«Дом знаний»
в цифрах

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0

интересных и
красочных видеоуроков
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0

учеников обучились
через нашу платформу
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0

млн.
продуманных
тестовых заданий

Эффективный процесс обучения

Работа с детьми

Психологическое сопровождение

Школьный психолог может помочь с вопросами профориентации, помогает быстро освоиться и социализироваться. Каждый ученик и родитель могут обратиться к психологу как лично, так и анонимно. Поможет справиться с такими проблемами как:
  • Буллинг
  • Стресс
  • Депрессия
  • Отсутствие мотивации
  • Ученическая рассеянность
  • Нарушение концентрации внимания
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Здоровье

Медицинское сопровождение

Ведение медицинской карточки ученика врачом позволяет нам находить индивидуальный подход к вопросам здоровья каждого ребенка. Благодаря этому вы можете получить медицинские рекомендации, не выходя из дома.

Бесплатные кружки для учеников

Мы разработали для наших учеников курсы, которые помогут им определиться с выбором будущей профессии.

Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний

Проектная деятельность

Образовательная деятельность школ регулируется Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). В этих стандартах введено такое понятие как проектная деятельность.

Проектная деятельность — это самостоятельная деятельность, направленная на достижение определённого результата, цели или решение какой-либо проблемы (научной, личностной или социальной).

Онлайн-школа Дом знаний

Выдаем государственный аттестат

С нашим аттестатом вы сможете продолжить обучение в лучших ВУЗах России, так как наша школа имеет государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность. По сути мы ничем не отличаемся от обычной школы.
Аттестат у нас не электронный а такой же бумажный, как и в обычной школе. Он имеет такую же юридическую силу при поступлении в ВУЗы.

Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний
Онлайн-школа Дом знаний

Преподаватели

Онлайн-школа Дом знаний
Учитель биологии
Эльвира Бекбулатовна
  • Кандидат биологических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания
  • Почетный работник высшего образования РФ
  • Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
  • Педагогический стаж - 17 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель ИЗО
    Сергей Николаевич
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Почетный работник общего образования РФ
  • Педагогический стаж - 33 года
  • финалист Всероссийского этапа конкурса «Учитель года России»
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель математики
    Марина Александровна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Кандидат физико-математических наук
  • Заслуженный учитель РД
  • Педагогический стаж - 17 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель музыки
    Ирина Владимировна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • «Самый классный, классный»
  • Педагогический стаж - 29 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель физики
    Татьяна Борисовна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Педагогический стаж - 36 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель русского языка и литературы
    Людмила Девлетхановна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Педагогический стаж - 25 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель физкультуры
    Анна Николаевна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Мастер спорта РФ по прыжкам в высоту
  • Призер первенства и кубка России по прыжкам в высоту
  • Победитель конкурса «Учитель здоровья»
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель географии
    Марина Владимировна
  • Отличник образования РД
  • Призер конкурса «Учитель года 2011»
  • Член общественной организации участников конкурса «Учитель года»
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель химии
    Татьяна Витальевна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Почетный работник общего образования РФ
  • Педагогический стаж - 20 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Начальные классы
    Галина Владимировна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Педагогический стаж - 16 лет
  • Призёр муниципального этапа конкурса «Самый классный – 2013»
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель истории
    Сусанна Иллуевна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Почетный работник высшего образования РФ
  • Победитель ПНПО «Образование» 2007 г., 2017 г.
  • Педагогический стаж - 25 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель английского языка
    Асият Абдурахмановна
  • Заведующая кафедрой иностранных языков
  • Окончила Манчестер колледж (Великобритания) по специальности многофункциональный английский язык
  • Педагогический стаж - 5 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель обществознания
    Елизавета Александровна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Отличник образования, призёр конкурса «Учитель года - 2016»
  • Член общественной организации участников конкурса «Учитель года»
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель биологии
    Эльвира Бекбулатовна
  • Кандидат биологических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания
  • Почетный работник высшего образования РФ
  • Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
  • Педагогический стаж - 17 лет
    • Онлайн-школа Дом знаний
    Учитель ИЗО
    Сергей Николаевич
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Почетный работник общего образования РФ
  • Педагогический стаж - 33 года
  • финалист Всероссийского этапа конкурса «Учитель года России»

    • Форматы обучения

    Мы предоставляем неделю бесплатного обучения на любом тарифе.

    • Без зачисления

      Видеоуроки и сервисы по всем предметам + электронная библиотека

      Количество месяцев:

      6 280₽/месяц

      • Доступ ко всем предметам по учебному плану
      • Анимированные видеоуроки
      • Профориентация
      • Тесты, тренажёры, игры
      • Внутренняя социальная сеть
      • Обратная связь с педагогом
      • Общий куратор и психолог на один класс
      • Составление индивидуального расписания-графика
      • Доступ к большой базе электронных и аудиокниг
      • Центры компетенций
      Выбрать тариф

    • Предметное обучение

      Видеоуроки и сервисы по необходимому вам перечню предметов

      Количество месяцев:

      1 3 9

      Количество предметов:

      1 3 6

      940₽/месяц
      за 1 предмет

      • Доступ к анимированным видеоурокам по учебному плану только к выбранным вами предметам;
      • Профориентация и центры компетенций;
      • Тесты, тренажеры и игры;
      • Составление индивидуального расписания-графика;
      • Доступ к большой базе электронных и аудиокниг: учебная, художественная и профессиональная литература.
      Выбрать тариф

    • С зачислением

      Полное дистанционное среднее образование с 1 по 11 класс с выдачей аттестата государственного образца!

      Количество месяцев:

      7 220₽/месяц

      • Доступ ко всем предметам по учебному плану
      • Анимированные видеоуроки
      • Профориентация
      • Тесты, тренажёры, игры
      • Внутренняя социальная сеть
      • Обратная связь с педагогом
      • Общий куратор и психолог на один класс
      • Составление индивидуального расписания-графика
      • Доступ к большой базе электронных и аудиокниг
      • Центры компетенций
      • Ведение личного дела ученика и документации
      • Выдача аттестата государственного образца
      • Электронные учебники по всем предметам
      • Отсутствие необходимости посещать школу (приезжать нужно только для сдачи ОГЭ и ЕГЭ)
      Выбрать тариф

    Получите бесплатный недельный доступ к платформе

    Вы получите индивидуальный план занятий, консультацию с психологом, доступ к видеоурокам, домашним заданиям, тестам и тренажерам. И это все под чутким присмотром наших кураторов.

    FAQ

    Часто задаваемые вопросы

    Для начала, вам потребуется зарегистрироваться на сайте школы. Далее вас ждет собеседование с психологом, после которого определяется удобное для ребенка расписание, которое будет доступно ребенку на протяжении всего обучения. Основной образовательный элемент – интерактивные видеоуроки, которые сопровождаются тестами, чтением и тренажерами. Прямой контакт с учителем возможен в текстовом формате, а также посредством видеосвязи. Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.
    АНОО «Дом знаний» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, благодаря которой все зачисленные ученики по итогам обучения имеют возможность получить аттестат государственного образца. Чтобы его получить родителям необходимо сдать соответствующий пакет документов на приём в общеобразовательное учреждение список смотрите здесь, заключить с нами договор, оплатить обучение согласно тарифам, пройти обучение и сдать обязательную аттестацию. Если же ребенок выбирает у нас тариф «Без зачисления», то аттестат он получает в той школе, на базе которой проходит аттестацию.
    Видеосопровождение длится у нас 20 минут. Проходит оно после просмотра видеоурока, который длится в среднем 20 минут и учителями высылаются презентации. Соответственно ученик уже ознакомился с содержанием урока и кое-что да усвоил. Видеосопровождение нужно ему скорее для закрепления. Да и 20 минут уделенные одному ученику в разы продуктивнее, чем 40 минут, уделенные 30 ученикам. Не так ли? Поэтому твердо заявляем, что с нашими видеосопровождениями школьник усвоит больше!
    Да, действительно, часто возникают ситуации, когда необходимо перенести занятия или переписать расписание. Это может быть связано с внешкольной жизнью ребенка, будь то спорт, культура или искусство. И конечно же наши кураторы всегда помогут вам в этом вопросе. При необходимости занятия можно будет перенести в удобное для вас время. И вы сможете заниматься тем, чем захотите. Мы желаем вам успехов с любой деятельности, в любых начинаниях и во всем, что зависит от вас. А о вашей учебе позаботимся Мы!
    Этот вопрос беспокоит многих родителей. Их можно понять, ведь в наше время учебник –удовольствие не из дешевых. И поэтому каждый родитель хочет, чтобы учебникивыдавались школой. Да, конечно, мы выдаем учебники абсолютно бесплатно приобучении по тарифу «с зачислением». При обучении же, по тарифу «без зачисления» или предметном обучении учебники можно приобрести у нас от 150 руб. за шт. А также большое количество материала вы сможете найти на нашей платформе. Всегда ваш «Дом Знаний».

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