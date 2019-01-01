«Дом знаний»

Это полноценная общеобразовательная школа, где ваш ребенок сможет учиться из любой точки мира по своему графику. Обучение в онлайн-школе «Дом знаний» строится из принципа реализации индивидуальной траектории развития каждого школьника. Этот эффект обеспечен личным подходом учителей к Вашим детям. Теперь не нужно бороться за внимание педагога на уроке – учитель работает не выделяя «любимчиков», нивелируя необходимость привлечения дополнительных репетиторов.

Миссия школы

Создание благоприятных условий для гармоничного развития различных сфер ребенка, формирования свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, целостной личности, с духовно нравственными ценностями, способной овладевать новыми знаниями и навыками, ориентироваться в многообразии профессий, принимать решения, нести ответственность.